Juventus si-a prezentat noile achizitii. Martin Tudor este in staff-ul tehnic

Liderul esalonului secund, Juventus Bucuresti, si-a prezentat, astazi, ultimele noutati cu doua zile inaintea startului oficial in partea secunda a campionatului.

Presedintele gruparii din Colentina, Gheorghe Chivorchian, i-a avut alaturi pe cei mai noi jucatori din lot, dar a prezentat si doua noutati in colectivul tehnic si administrativ.

Alexandru Zaharia se intoarce acasa.

Cinci noi jucatori s-au alaturat in aceasta iarna lotului antrenat de Daniel Oprita. Andrei Hurdubei, Ionut Neag, Alexandru Musca, Andrei Burlui si Alexandru Zaharia sunt cei chemati sa puna umarul, alaturi de colegi, la drumul catre promovarea in prima liga. „Pentru mine nu este deloc un pas inapoi venirea la Juventus. Nu prea am jucat la Gaz Metan si ma bucur ca m-am intors acasa. Din vara sper sa joc din nou in prima liga, de aceasta data in tricoul lui Juventus„, a spus Alexandru Zaharia care va purta tricoul cu numarul 2, acelasi detinut de Ciprian Petre, un alt jucator plecat acum multi ani de la Juventus catre performanta fotbalistica.

Martin Tudor, antrenor cu portarii liderului

Martin Tudor este cel mai nou membru al staff-ul tehnic al lui Juventus coordonat de Daniel Oprita. Experimentatul antrenor s-a alaturat de ceva vreme bucurestenilor si va fi noul responsabil cu pregatirea portarilor. „Am adus un om cu experienta care ne poate ajuta, clar. Martin Tudor nu mai are nevoie de o prezentare in plus, toata lumea stie realizarile lui din perioada in care era jucator si, mai apoi, cand a trecut pe banca tehnica„, a precizat Gheorghe Chivorchian in legatura cu venirea lui Martin Tudor.

S-a intors Marian Rusen

Marian Rusen, multa vreme presedinte al clubului bucurestean, s-a intors, dupa cativa ani, la echipa. Rusen va ocupa, acum, postul de director sportiv al liderului esalonului secund. „Ne-am completat si staff-ul administrativ odata cu revenirea lui Marian Rusen. Este un om cu experienta care se intoarce, si el, acasa, pentru a lucra alaturi de noi la acest proiect fotbalistic interesant„, a punctat, pe marginea acestui subiect, presedintele Gheorghe Chivorchian.

Oprita: „Toti vor sa ia puncte liderului!”

Daniel Oprita, antrenorul echipei bucurestene, este multumit de felul in acre arata lotzul sau la acest moment. „Ne-am completat lotul acolo unde aveam nevoie. Nu va fi, insa, deloc usor chiar daca calea spre promovare se arata a fi mult mai clara. daca in vara spuneam despre promovare pe un ton mai moderat, acum putem preciza clar ca suntem favoritii acestei lupte. Nu va fi, repet, usor, pentru ca toate echipele sunt dornice sa ia puncte liderului„, a declarat Daniel Oprita.

Gheorghe Chivorchian: „Vom juca in prima liga in Colentina”

Gheorghe Chivorchian este convins ca echipa pe care o conduce va evolua, din vara incolo, in primul esalon competitional. „Vazand ce se intampla, acum, in prima liga, cred ca putem face fata acestui nivel competitional daca vom ajunge in Liga 1. Cu mici imbunatatiri, la nivelul lotului, cred ca ne-am putea situa, in primul esalon, undeva intre locurile 7-9. Vom juca aici, in Colentina, unde vom incepem la timp, lucrarile de cosmetizare ale campului de joc si ale stadionului. Ne-am confruntat, in aceasta perioada, si cu doua probleme de lot. Fila, a plecat de la echipa, fara acordul nostru chiar daca nu aveam niciun fel de datorii, iar cazul Florin Stefan ramane de actualitate. Jucatorul s-a adresat comisiilor abilitate, acompaniat de AFAN, dar imi pare rau ca in spatele acestui caz stau alte conotatii. La timpul potrivit vom face clarificarile asteptate„, a declarat Gheorghe Chivorchian.

Juventus joaca, la prima aparitie oficiala din noul sezon, acasa, sâmbata, de la ora 12.00, cu Luceafarul Oradea.