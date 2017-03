UPDATE / In ciuda informatiilor aparute in aceasta seara, Becali sustine ca nu se pune problema pentru o despartire de antrenorul Reghecampf, cel putin pentru moment.

„Nu se pune problema, Reghe va ramane la Steaua cat vrea el. Si dincolo de vara. El in primul rand are un contract si eu il respect. Nu are rost sa discutam. Vom vedea ce se intampla. Am exagerat putin cand am spus ca sta cat vrea el, pentru a nu se mai specula„, a spus Becali la Digi Sport.

Zilele lui Laurentiu Reghecampf la FCSB sunt numarate, dupa ce echipa din Berceni pare sa nu mai poata sa se mai redreseze. Gigi Becali vrea sa il indeparteze inainte de inceperea play-off-ului si a inceput negocierea pentru achitarea clauzei pentru care tehnicianul poate sa plece.

Conform sport.ro, cele doua parti au ajuns in acest moment la 500.000 de euro, jumatate din suma totala, insa Gigi Becali spera sa ajunga la o suma si mai mica.

In locul lui Reghecampf, Becali vrea sa il aduca pe Edi Iordanescu, acesta fiind o varianta inca din toamna. Acesta a mai fost antrenor secund la Steaua, intre 2010 si 2012, iar apoi a fost chiar interimar pentru o scurta perioada, dupa demisia lui Ilie Dumitrescu.