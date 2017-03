Despre forma slaba prin care trece FCSB-ul, cu precadere in 2017, a vorbit si Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Romaniei si al adevaratei Steaua, echipa cu care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.



„Ma asteptam la o agresivitate mai mare o dorinta mai mare de victorie. aratam ca o echipa blazata, care si-a pierdut entuziasmul

Daca nu ne vom imbunatati jocul, ne va fi foarte greu in play-off.

Probpema este ca am aduc cei mai buni jucatori si foarte greu punem probleme adversarilor.„, a declarat Helmuth Duckadam, in cadrul emiunii „Fluier final”.

Miercuri, Dinamo s-a impus categoric in fata Stelei, in returul semifinalelor Cupei Ligii, scor 3-1, si s-a calificat in ultimul act al competitiei cu scorul general de 7-2, dupa ce in tur a castigat cu 4-1.