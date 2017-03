Fostul presedinte al FR Rugby, actualmente vicepresedinte, Hari Dumitras a vorbit despre disparitia fulgeratoare a lui Adrian Tinca, dar si despre partida pe care Romania urmeaza sa o dispute in Rusia, sambata, in a treia etapa din Rugby Europe Championship.



„Nu avea nicio problema, se ocupa de juniori, la Constanta, dar iata ca viata este neiertatoare. Vom incerca sa ajutam familia pentru a-l aduce in tara.

Pentru Romania urmeaza un nou meci, in Rusia, pe care trebuie sa-l castigam. Dupa infrangerea din Germania, nu ne mai perimitem sa pierdem niciun meci pana la final. Cred ca echipa si-a revenit dupa acel soc si ne vom regasi stralucirea, ma refer la acel joc din toamna.”, a declarat Haralambie Dumitras, in cadrul emisunii „Executii in direct”.