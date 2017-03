Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei si fost antrenor al Stelei, echipa care a castigat Cupa Campionilor in 1986, Emerich Jenei a vorbit despre eliminarea echipei sale de suflet din semifinalele Cupei Ligii, chiar in fata marii rivale Dinamo, dupa 1-4 si 1-3 in cele doua manse.



„Parca s-au obisnuit sa joace cu aceasta lentoare. Iar Alibec nu este jucat cum trebuie, pentru ca el este atacant, nu trebuie sa stea mult la combinatii, el trebuie sa fie servit bine in careu, ori acolo nu prea mai ajung baloane.

Ii felicit pe dinamovisti, au jucat mult mai bine decat Steaua!

Urmeaza un play-off. Sigur, tin cu Steaua, dar nu pot sa nu laud si sa nu remarc echipele care joaca mai ofensiv. Steaua trece printr-o perioada destul de grea … Sa vedeti ce jocuri vor fi. Eu sper sa se joace frumos, iar cel mai bun sa castige”, a declarat Emerich Jenei, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Reputatul om de fotbal a vorbit si despre oferta pe care a primit-o pentru a fi presedintele de onoare al Comisiei Tehnice a FRF: „Este adevarat ca am vorbit cu Mihai Stoichita, mi-a spus despre intentia lui, dar nu am fost sunat de nimeni de la FRF. A mai fost discutia asta in trecut, dar am inteles ca pentru ei ar fi o cheltuiala in plus faptul ca eu stau la Oradea. Eu sunt dispus sa ajut fotbalul romanesc si nu inapoi atunci cand mi s-ar propune ceva.”