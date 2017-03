Despre calificarea echipei Dinamo in finala Cupei Ligii, in premiera, in dauna rivalei Steaua, dupa doua victorii la scor in semifinale, a vorbit Claudiu Vaiscovici, una dintre fostele glorii fin „Stefan cel Mare”, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Pentru Dinamo cred ca a fost un meci normal. Ma asteptam la acest joc, unul de asteptare si sa incerce contraatacul. Dupa golul marcat era clar ca Steaua nu mai avea cum sa revina.

Sigur, a fost si putina sansa, ma gandesc la golul lui Patrick, care a lovit prost mingea, dar s-a dus bine, el intrand pe teren din postura de rezerva.

Oricum, Dinamo nu putea pierde calificarea, nu cu o Steaua la acest nivel.

Play-off-ul este important, asta trebuie sa-i preocupe in special pe baieti. Si eu am inceredere ca vor reusi. Vom avea un play-off disputat, toate echipele fiind cam la acelasi nivel.”, a declarat Claudiu Vaiscovici, in cadrul emisunii „Executii in direct”.