Eliminare de domeniul SF-ului suferita de Roger Federer la Dubai!

Aflat in cautarea celui de-al 90-lea titlu in circuitul ATP si al 8-lea la Dubai (Emiratele Arabe Unite), elvetianul a cedat incredibil, marti seara, in optimile de finala ale turneului ATP 500, in fata unui jucator aflat in afara locurilor 100!



Campionul en-titre de la Australian Open, locul 10 mondial, a fost invins de rusul Evgeny Donskoy, scor 3-6, 7-6 (7), 7-6 (5). Donskoy vine din calificari, unde a disputat doua jocuri.

Dupa ce si-a adjudecat primult set, Federer a avut trei mingi de meci, in setul secund, in tie-break, la scorul de 6-4 si serviciul, dar l-a pierdut. Apoi, in setul decisiv, Federer a condus cu 5-2 la game-uri, dar n-a putut inchide meciul, a ajuns din nou tie-break, unde a avut 5-1, dar nici de data asta nu a putut sa se impuna si a cedat partida in mod inexplicabil!

Evgeny Donskoy, 26 de ani si locul 116 ATP va evolua in ”sferturi” contra francezului Lucas Pouille, care l-a invins pe romanul Marius Copil.