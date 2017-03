Campioana Astra joaca, in aceasta seara, la Iasi, o restanta din etapa a 23-a. Victoria ii va asigura echipei giurgiuvene locul in play-off!

Incepand cu ora 20:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iasi, CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu se vor duela intr-o partida restanta din etapa a 23-a a campionatului intern.



Fara victorie in 2017, CSM Poli Iasi intalneste cea mai in forma echipa din Liga I, dar situatia echipei moldovene nu este critica. Cu 13 puncte peste primul loc retrogradabil si o deplasare la Voluntari, echipa scapata practic de emotiile retrogradarii, iesenii vor incerca, totusi, sa incheie sezonul regulat, in fata propriilor suporteri, macar cu un egal.

De partea cealalta, campioana va incerca sa nu depinda de ultimul meci, acasa, cu FC Botosani, din ultima etapa a sezonului regulat, pentru a prinde un loc in play-off si va incerca sa obtina a saptea victorie consecutiva in Liga 1.