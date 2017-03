Gigi Becali a vorbit despre infrangerea Stelei de pe teren propriu cu Dinamo, scor 3-1, in returul semifinalelor din Cupa Ligii. Patronul ros-albastrilor a recunoscut ca ia in calcul iesirea din fotbal in cazul in care echipa nu va castiga titlul.



„Nu ma gandesc sa il schimb pe Reghecampf. Sunt lucruri pe care nu vi le voi spune niciodata. Nu am vazut meciul, dar am aflat tot ce s-a intamplat si voi rezolva toate problemele in cateva zile. O sa vedeti. Daca nu rezolv, sa nu-mi spuneti mie Becali.

Daca nu iau campionatul eu va promit acum ca ma las de fotbal. Inseamna ca nu sunt capabil. Am bagat milioane si am facut selectie pe la cluburile din Romania si sa nu iau campionatul, inseamna ca nu sunt capabil.

E posibil sa ma intorc mai repede din Rusia pentru ca este deja foarte grav, vom vedea. Nu cred ca termin pelerinajul pentru ca trebuie sa rezolv totul„, a zis Gigi Becali la televiziunea sportro.