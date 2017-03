Patronul echipei Juventus Bucuresti, liderul esalonului secund, echipa cotata cu prima sansa la promovarea in Liga 1, a vorbit despre planurile de viitor ale clubului din cartierul Colentina, dar si despre situatia actuala a fotbalului romanesc, intr-un interviu acordat jurnalistului Narcis Drejan.



„Sunt foarte multe lucruri gresite in ziua de azi in acest fotbal si nu ne gandiom noi sa fim vaccinul pentru aceasta metastaza, dar vrem sa lansam o chemare a celor care iubesc acest fotbal si nu vor sa se imbogateasca de pe urma lui la o reuniune de unde sa rezultele binele pentru fotbal si fotbalisti.

Antrenorii nostri vor participa la niste studii de pregatire pentru a vedea ce se intampla la cluburile mari.

Nu putem aveam un fotbal sustinut din banii publici si un fotbal sustinut din fonduri private, nu este o concurenta loiala.

Peste 45 de baze sportive au fost distruse si nu am vazut nicio primarie de sector ca a luat vreo masura.

Rog Guvernul sa ia masura de a intoarce fotbalul la TVR astfel incat fotbalul sa ajunga in casele tuturor romanilor, el fiind proprietatea acestui popor.

Dupa mine, LPF-ul trebuie sa dispara, ca nu mai suntem de foarte multa vreme o forta in lumea fotbalului, iar federatia se va descurca fara probleme si cu aceasta Liga 1.

Avem toate proiectele facute pentru a imbunatati infrastructura stadionului, noctura, incalzirea terenului, marirea tribunelor etc, dar daca nu vom reusi sa facem asta in urmatorul an, daca vom promova, vom fi nevoiti sa jucam pe stadioane care au aceste conditii in schimbul unei chirii.

Sunt foarte multi specialisti in acest fotbal si ramai mut cand auzi ca pana si comentatorii au ajuns sa dea sfaturi. Jos palaria in fata lui Hagi, care a reusit ceva in fotbal si pe el merita sa-l ascultam, ca stie despre ce vorbeste. Ma uit la Ilie Dumitrescu, un baiat desptept, dar el, care a facut ca nea Titi Teacsa, a bagat mana in gheata si i-a aratat aluia cum se loveste cu exteriorul, dar sa-si vada de treaba lui. Sa ia o echipa si sa o duca in cupele europene! Dar el vrea sa fie sef la federatie pe banii mei si a aluia de la Cluj etc, dar sa bage el bani in fotbal si apoi sa vorbeasca.

Le-as da un sfat suporterilor platitori de bilet: sa ceara banii inapoi daca nu le-a placut ceea ce au vazut pe teren.

Eu nu m-am implicat in fotbal sa ajung cu echipa in Divizia A! Everestul va fi pentru mine atunci cand scoala noastra de fotbal va avea la toate loturile nationale 30-40 de copii si 5-6 jucatori la echipa nationala mare! O promovare in Divizia A este o consecinta a modului in care tinerii nostri fotbalisti se pregatesc. Noi vrem sa crestem tinerii fotbalisti, acesta este obiectivul nostru, iar Liga a II-a este destul pentru noi.

Am incredere in tineretea si inteligenta lui Razvan Burleanu si m-as bucura sa reuseasca sa indrepte fotbalul. Din pacate, nu cred ca si-a ales cei mai buni locotenenti”, a declarat Ilie Ciuclea.