ACS Poli Timisoara a primit raspuns negativ de la TAS si ramane cu cele 14 puncte in minus!

ACS Poli Timisoara a primit o veste foarte proasta, joi, au aflat decizia TAS in cazul depunctarii: nu si-au recuperat cele 8 puncte, astfel ca raman cu toate cele 14 puncte minus de la inceputul sezonului!



Cele 8 puncte penalizare au fost acordate din cauza neindeplinirii baremului din play-out sezonul trecut, iar alte 6 din cauza unor datorii neplatite.

ACS Poli Timisoara a fost primita in Liga 1 la inceputul sezonului in locul Rapidului, club care promovase din Liga 2, dar care intrase in faliment. Timisorenii au luat startul cu un minus de 14 puncte in clasament. In acest moment, cu doar o etapa inainte de finalul sezonului regulat, ACS Poli e pe locul 13, cu 13 puncte.