Gheorghe Hagi a dezvaluit care este bugetul alocat Academiei, marturisind ca este mai mare decat cel al primei echipe. Tehnicianul recunoaste ca formatia sa este cea mai buna la momentul actual si ca obitectivul principal este sa se mentina deasupra celorlalte echipe.

„La inceputul sezonului ne-am propus doar sa ne depasim performanta de anul trecut. Daca nu se putea, ne doream macar sa ramanem in prima liga. Adevarul este ca suntem cei mai buni in momentul de fata. Am devenit un stres in plus pentru ceilalti, se prefac ei ca nu se gandesc la noi, dar deja ne-au lua frica, va spun eu. Obiectivul nostru de acum este sa nu fim depasiti de celelalte echipe.

In plus, media echipei noastre este de 21 de ani si patru luni. Este cea mai tanara echipa din prima liga, promovam foarte multi tineri, schimbam multi jucatori si nu avem deloc de suferit. Din contra, mergem din ce in ce mai bine. In cei 8-9 ani pe care ii avem in spate pana acum, s-au cheltuit 8 sau 9 milioane de euro.

In plus, pe langa aceasta suma s-a construit aceasta baza de la Ovidiu. Bugetul Academiei este foarte, foarte mare, daca ne raportam la sumele din fotbalul romanesc. Din vara, probabil iar vom vinde 3-4 jucatori de la echipa mare. Bugetul alocat echipei mari este foarte mic, as putea spune ca ne clasam in ultimele sase echipe din campionat”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.