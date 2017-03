Vasile Turcu, in stare grava la spital! Fostul actionar din Stefan cel Mare a incercat sa se sinucida

Vasile Turcu, fostul actionar al formatiei Dinamo, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de miercuri, dupa ce a fost prezent la sediul DNA, firmele sale aflandu-se in insolventa, iar problemele financiare fiind tot mai profunde.

Omul de afaceri, in varsta de 62 de ani, a incercat sa se spanzure si a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca, unde i s-a aplicat un guler cervical si a fost intubat, ventilat si sedat. Conform Dolce Sport, Turcu ar fi suferit un edem cerebral si prezinta mai multe fracturi costale.

„In urma cu aproximativ o ora, Politia a fost sesizata cu privire la un barbat care ar fi avut o tentativa de suicid. Acesta a fost preluat de catre un echipaj de salvare si transportat la spital. in acest moment, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucuresti, Serviciul Omoruri efectueaza cercetari in vederea stabilirii conditiilor in care s-a produs evenimentul” a precizat Politia Capitalei.

Cadrele medicale sunt reticente in ceea ce priveste starea de sanatate a lui Vasile Turcu, acesta, desi fiind salvat in ultimul moment, se afla in coma: „Fostul actionar al Dinamo a fost salvat in ultima clipa de medicii de la Floreasca, acestia reusind sa il resusciteze.”