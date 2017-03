LPF reactioneaza dupa ce Ionut Popa a amenintat ca echipa sa nu va disputa finala Cupei Ligii

Ionut Popa a anuntat dupa partida retur din semifinalele Cupei Ligii, ca nu va disputa ultima runda a competitiei, din cauza problemelor financiare. Liga Profesionista de Fotbal a reactionat intr-un comunicat pe site-ul oficial.

„Liga Profesionista de Fotbal isi exprima surprinderea si nedumerirea in urma declaratiilor facute de domnul Ionut Popa, la finalul jocului dintre ACS Poli Timisoara si ASA Targu Mures, din mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii Adeplast. Tocmai de aceea, LPF tine sa faca urmatoarele precizari:

1. Ne exprimam inca o data convingerea ca antrenorii cluburilor de fotbal din Liga 1 Orange ar trebui sa se rezume la a comenta jocul echipelor de fotbal, acolo unde competentele lor sunt maxime, si nu aspecte care tin de administratia cluburilor de fotbal.

2. De asemenea, subliniem ca LPF are o relatie excelenta cu sponsorul oficial al Cupei Ligii, compania Adeplast. Aceasta companie este alaturi de Liga Profesionista de Fotbal de aproape trei ani si, ceea ce e cel mai important, este la zi cu obligatiile financiare fata de LPF. Multumim si pe aceasta cale firmei Adeplast, una dintre putinele companii cu capital integral romanesc, care este alaturi de fotbal.

3. LPF este reconoscatoare atat firmei Adeplast, cat si partenerilor media, aflati alaturi de fotbalul romanesc. Prin plata sumei de 27.5 milioane de euro, plus TVA, reprezentand contravaloarea drepturilor media pentru Liga 1 Orange, acestia sunt principalii sustinatori ai unui fenomen, care azi are mare nevoie de public, dar si de oameni care sa construiasca, nu doar sa beneficieze de pe urma lui”, se arata in comunicatul postat pe site-ul lpf.ro.