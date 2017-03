LIVE TEXT / Derby-ul Steaua – Dinamo stabileste a doua finalista a Cupei Ligii. Meciul va fi transmis astazi, de la ora 20:00

A doua semifinala a Cupei Ligii se va disputa miercuri, pe Arena Nationala, intre Steaua si Dinamo. Meciul va fi transmins in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul tur, Dinamo a invins-o pe Steaua cu scorul de 4-1, iar acum, formatia lui Reghecampf trebuie sa intoarca rezultatul pentru a se califica in finala acestei competitii, unde o va intalni pe Poli Timisoara.

Timisorenii s-au calificat in urma dublei manse disputata impotriva celor de la ASA Targu Mures, dupa victoria cu scorul de 4-2 in tur si cea cu scorul de 3-1 in retur.

Echipele probabile:

Steaua: Nita – Ov. Popescu, Balasa, Tamas, Momcilovic – Pintilii, Muniru – Jakolis, Boldrin, Fl. Tanase – Alibec

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Dinamo: Penedo – Romera, Ceccarelli, Nedelcearu, Filip – Busuladzic, Nistor – Hanca, Palic, Bumba – Nemec

Antrenor: Cosmin Contra