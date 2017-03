Laurentiu Reghecampf a sarit in apararea jucatorilor sai, Boldrin si De Amorim, pe care s-a pus presiune in ultimele zile. Acesta a marturisit ca Ana Maria Prodan nu are nicio implicare in evolutiile celor doi, iar pe de alta parte, fotbalistii trebuie sa se obisnuiasca cu aceasta presiune care apare frecvent la Steaua.

„Boldrin si De Amorim sunt jucatori importanti, pentru care clubul nostru a platit foarte multi bani. Fiecare jucator are o forma mai buna, are o perioada cand nu este in forma cea mai buna, dar asta nu inseamna ca nu sunt fotbalisti buni. As vrea sa terminati cu aceasta tampenie ca ii preseaza Ana Maria, ca Ana Maria nu a ajuns sa preseze niciun jucator. Mai ales jucatorii echipei Steaua.

Astea sunt prostii care apar in anumite momente dificile, pompate de anumiti oameni care au un anumit interes. Nu are nevoie Ana Maria sa vina sa ii ameninte pe Boldrin sau De Amorim. Nu exista asa ceva.

Mai ales Amorim, este un jucator foarte sensibil. Nu stiu daca stiti, a devenit tata acum cateva zile. Sotia lui a nascut in Brazilia. Nu este usor, este dificil pentru el sa stai departe de familie, sa nu fii aproape de sotia ta cand primesti un copil. Cu Ricky am vorbit foarte mult, l-am intrebat de pozitia din teren, de ceea ce se intampla, de faptul ca nu are niciodata curaj sa ia 1 contra 1, sa faca lucruri pe care el le poate face pentru ca are calitate tehnica foarte buna.

Este si presiune foarte mare, ei trebuie sa se obisnuiasca cu acest lucru. Asta este viata la Steaua, trebuie sa fii foarte puternic si sa poti sa lucrezi cu toate aceste lucruri care vin din afara”, a declarat Laurențiu Reghecampf în direct la Dolce Sport.