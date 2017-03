Poli Timisoara s-a calificat in finala Cupei Ligii, dupa ce a invins-o pe ASA Targu Mures, cu scorul de 7-3 la general, insa, antrenorul formatiei ameninta cu neprezentarea in ultima runda a acestei competitii, avand in vedere problemele financiare.

„Este bine ca am ajuns in finala. Sunt framantat de probleme. Consiliul Judetean ne-a cerut sa platim chiria pentru meciul de astazi. Noi intram aici doar la meciuri, noi nu vedem acest teren la antrenamente. Am platit cu o ora sau doua inainte. Presedintele Dragoi a facut cheta si a platit. Toti cei care tinem la acest club am dat bani.

Au vrut sa ne scoata si din vestiare, ne vor scoate pana la urma. Pe unii politicieni mi-e si scarba cand ii vad. Urmeaza un meci sambata, nici nu stiu ce facem. O sa platim tot noi. In finala Cupei Ligii n-o sa ne prezentam. Daca nu primim banii din competitie, nu ne prezentam, e simplu. Asteptam banii de la LPF ca sa ne prezentam. Steaua nu o sa intoarca rezultatul niciodata, e prea greu. Astfel, daca primim banii, ne prezentam. Daca nu, Dinamo va castiga trofeul”, a declarat Ionut Popa, conform Dolce Sport.