Gheorghe Hagi este dezamagit de punctul in care a ajuns fotbalul romanesc, dar si de situatia in care se afla Steaua. Tehnicianul acuza, din nou, ca in ultimii ani nu s-a construit nimic benefic pentru sportul nostru.

„Suntem de rasul Europei. Un brand enorm de mare, Steaua, s-a rupt in jumate, iar inima suporterului nu stie unde e. Ce e asta? Hai sa facem sa reflectam, pana unde ajungem? Noi venim de la… noi am fost calificati la Europene, nu? E, intr-un fel sau altul, nu cred eu, echipa mare cel putin are 20 de jucatori care au cate 30 de meciuri internaionale la echipa nationala si inca vreo 30 in cupele europene, sau 50 de meciuri in cupele europene. Putem sa avem ambitie, putem sa speram. Ce facem atunci, nu ne mai prezentam sau cum? A ajuns Polonia in fata noastra, erau acum 8 ani se uitau la noi ca la argentineni sau ca la spanioli. Si acum au ajuns in fata noastra. Si noi stam, si tot polemica. Acceptam lucrurile prea usor, le acceptam.

Ne acceptam soarta, si atunci o sa fie foarte greu. Eu am vazut nivelul la care am ajuns cu academia. Am ajuns sa jucam cu Porto, am vazut nivelul meu, nivelul care e intre noi si ceilalti, cat de departe, cat de greu e, cat de greu va fi. E o munca titanica care ne asteapta, pentru ca multi ani, acesti 26 de ani, nu stiu cat s-a construit. Ce infrastructura avem, ce competitie avem, care e finantarea, cum se face un buget. Sportul e o prioritate in Romania, lucruri, valori, lucruri importante de care trebuie sa discutam. Si nu discutam. Discutam total alte lucruri”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.