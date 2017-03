Festival de rugby in memoria lui Cristache Mitrea

Cristache Mitrea a fost unul dintre oamenii dedicati sportului cu balonul oval. Jucator de rugby la Grivita la juniori si la Constructorul Buzau la seniori, a devenit mai tarziu, un pasionat antrenor de copii si juniori la Gr Sc CFR Buzau si CSS Triumf Bucuresti, unde a descoperit, initiat si indrumat sportivi, care aveau sa ajunga mai apoi in echipele nationale de juniori si seniori – Gheorghe Ion, Tudor Constantin, Dumitru Marian, Ionescu Viorel, etc.

A devenit mai apoi, unul dintre conducatorii rugbyului romanesc, detinand diferite functii – Secretar General al FRR, membru al Biroului Federal, etc. In anul 2000 a fost unul dintre intemeietorii Asociatiei Municipale de Rugby Bucuresti, detinand functia de presedinte pana in anul 2004.

Festivalul de mini-rugby “Mitrea Cristache” se va organiza anual, pentru echipe de U8, U10, U12, U14 si Old Boys si va avea ca scop impartasirea valorilor cu care fostii elevi ai domnului Mitrea au fost educati.