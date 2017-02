Zlatan Ibrahimovic a marcat doua goluri in finala Cupei Angliei si se simte precum un leu. Fotbalistul, in varsta de 35 de ani, a dat de inteles ca se va retrage atunci cand va simti ca nu mai face fata.

„Sunt un animal si ma simt precum leu. Leul asa se naste, asta inseamna ca sunt un leu. Ma simt in forma si ma antrenez din greu. Cei care ma cunosc de la vestiare stiu ca ma antrenez foarte mult. In fiecare sezon imi stabilesc obiective pe care vreau sa le ating si, pentru asta este nevoie de multa munca si multa suferinta.

Eu fac parte din vechea scoala, in care totul se obtinea dupa o munca foarte dura, nu ca in scoala actuala, in care usor sa obtii ceea ce vrei.

Atunci cand am venit aici, United nu juca in Liga Campionilor, asa ca decizia mea nu are legatura cu asta, asa cum considera unii. Vom vedea ce va fi in continuare, cum vor sta lucrurile si cum ma voi simti in momentul respectiv. Mai avem de disputat inca doua luni din acest sezon”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, potrivit Dolce Sport.