VIDEO / Galca si Sanmartean, infrangere la scor de neprezentare in grupele Ligii Campionilor Astiei

Al-Taawon, formatia antrenata de catre Costel Galca, a fost invinsa in meciul din deplasare impotriva echipei iraniene Esteghlal, in cadrul grupei A din Liga Campionilor Asiei.

Mijlocasul roman Lucian Sanmartean a fost integralist in aceasta partida, dar nu a reusit sa isi ajute echipa, iar in prelungirile partidei a incasat un cartonas galben.

Pentru echipa gazda, care este campioana en titre a Iranului, au marcat Kaveh Rezaei (1′), Seyed Karimi Mohsen (70′) si Padovani (88′).

Galca a trimis in teren urmatoarea formula: Al Ghamdi – Moad, Machado, Al Absi, Mousa (Al Zubaidi 69′) – Abusabaan, Al Hussain, Al Barakah (Al-Dosari 71′), Sanmartean, Al Zaein (Al Saiari 64′) – N’Diaye.

In grupa A, Al Taawon se afla alaturi de Al-Ahli Dubai si Lokomotiv Taskent, formatie pe care a invins-o cu scorul de 1-0, gol reusit din pasa lui Sanmartean, in prima runda acestei faze a competitiei. In clasamentul acestei grupe, fiecare echipa are cate trei puncte.

In campionat, formatia antrenorului roman se situeaza pe locul 6 in clasament, dupa 19 etape in Arabia Saudita.