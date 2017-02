In ultimele zile, s-a speculat retragerea elvetianului Roger Federer din tenisul profesionist, dar acesta infirma zvonurile. Sportivul, in varsta de 35 de ani, a marturisit ca s-a incarcat cu energie si a putut reveni pentru a castiga turneul Australian Open, iar acum se antreneaza la capacitate maxima.

„Inteleg ca oamenii se intreaba daca nu ar fi fost momentul perfect pentru a ma retrage. Insa eu imi doresc sa continui sa joc inca multi ani.

Daca m-am oprit timp de sase luni, anul trecut, nu am facut-o doar pentru a fi competitiv la un singur turneu, ci pentru mai multe sezoane. Am muncit foarte mult, imi place foarte mult ceea ce fac si mai am inca mult in rezervor.

Mi-am putut reface plinul de energie petrecandu-mi timpul acasa, alaturi de familie, precum si la munte. A fost bine ca am putut profitat de tot ceea ce am trait in Australia.

Am avut o mica problema la picior, care m-a jenat timp de zece zile la Melbourne. Am facut un RMN inainte de a veni la Dubai, care a relevat prezenta unui mic hematom, insa lucrurile evolueaza bine. De trei zile ma antrenez la capacitate maxima”, a declarat Roger Federer, potrivit Digi Sport.