Mirel Radoi, fostul antrenor al Stelei, a analizat situatia din cadrul clubului ros-albastru, marturisind ca antrenorul si managerul echipei nu sunt lasati sa isi faca treaba. Acesta a amintit si ca in mandatul sau a reusit sa aduca un plus financiar in conturile clubului, care tot nu a fost de ajuns.

„Eu am cazut intr-o capcana pe care am descoperit-o mai tarziu. Poate ca ar fi trebuit sa renunt atunci cand am vazut ca nu s-au facut transferuri, asa cum vorbisem cu patronul echipei. Dar eu, naiv, n-am renuntat, m-am gandit ca ar fi neplacut fata e club, fata de suporteri, fata de staff-ul meu.

Mie mi s-a spus sa sunt 10 milioane de euro in conturile clubului. Si pana la urma eu am reusit sa aduc bani de la Al Hilal, bani restanti dupa transferul lui Pintilii. Si am aflat apoi ca erau salarii restante, bonusuri din perioada lui Galca si a trebuit sa ne descurcam cu ce mai ramasese.

Si Reghe intampina probleme. El s-a trezit cu jucatorii pe care ii aduce patronul si nu stiu in situatia asta pe cine ar trebui sa judecam. Meme Stoica nu e lasat sa-si faca treaba, Reghe nu e lasat sa-si faca treaba, insa daca nu sunt rezultate foarte bune sunt ei aratati cu degetul”, a declarat Radoi, potrivit Dolce Sport.