Astra Giurgiu a invins cu scorul de 3-1, la Chiajna, dupa ce prima repriza s-a terminat la egalitate. Marius Sumudica s-a declarat incantat de prestatia echipei sale, dar mai ales de atitudine si este increzator ca giurgiuvenii vor incheia sezonul pe podium.

„Asta inseamna sa fii o echipa mare. Am trecut repede peste un insucces, am fost si eu inspirat la schimbari. A intrat Florea si a marcat. Suntem o echipa mare, o echipa cu experienta si de aia avem sase victorii consecutive. Daca vom intra in play-off, vom termina cu siguranta pe podium.

A fost un meci placut, un gazon extraordinar. Ii felicit pentru acest gazon, desi pentru echipele vizitatoare este greu. Ar trebui sa investim mult mai mult, pentru ca la ceea ce se intampla in fotbalul romanesc, cu taxe si impozite de 81% este inuman. Daca cineva face o sponsorizare de 1 milioan de euro, tu te folosesti doar de 200 de mii. 800 de mii ii ia statul.

Nu se poate juca fotbal in halul asta. Trebuie sa facem ceva pentru sport, cum a facut omul asta la Chiajna. Nu vreau sa-l perii pe primarul de la Chiajna, ca nu se stie daca mai ajung eu la Chiajna. Niciodata sa nu spui niciodata. Dar nu se poate asa ceva. Cand vezi ce a facut omul asta aici, iar noaptea vin mascații si il trag din casa…O sa vedem numai burtosi, asa ca mine, cu McChicken si cu McDonald`s”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.