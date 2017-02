Marius Copil, in optimile turneului de la Dubai. Daca va trece de Pouille va evolua, cel mai probabil, impotriva lui Federer!

Marius Copil, locul 124 ATP, venit din calificari, a inregistrat unul dintre cele mai bune rezultate din cariera, calificandu-se in turul al doilea al turneului de 500 de puncte de la Dubai!



Romanul s-a impus, marti, intr-o ora si sase minute, cu scorul de 6-4, 6-2, in fata germanului Jan-Lennard Struff, locul 59 ATP. Acest rezultat il poate propulsa pe Copil in Top 110 ATP, ceea ce ar reprezenta cea mai buna clasare din cariera (locul 124 este cel mai bun pana acum).

Prin calificarea in optimi, Marius Copil si-a asigurat un cec in valoare de 34.100 de dolari si 65 de puncte ATP. In mansa urmatoare, romanul va evolua impotriva francezului Lucas Pouille, locul 15 ATP si cap de serie numarul 7.

Copil si Pouille s-au mai intalnit o data, cand jucatoarul francez s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4, 6-1, in turul I al turneului de la Wimbledon, in 2016.

Daca Marius Copil va trece de Pouille va avea sansa sa-l infrunte, in sferturi, pe Roger Federer, locul 10 ATP si cap de serie numarul 3, daca si elvetianul va castiga partida din optimi.