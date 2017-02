Liverpool, invinsa in deplasare de Leicester City! Ce mesaj au afisat suporterii campioanei

Liverpool a disputat luni, in deplasare, partida impotriva campioanei en-titre, Leicester City, contand pentru etapa cu numarul 26 din Premier League.

Gazdele au deschis scorul in minutul 28 prin reusita lui Vardy, iar dupa zece minute, Drinkwater a introdus si el mingea in poarta si a stabilit scorul pauzei, 2-0 pentru Leicester.

In repriza secunda, Vardy a inscris, reusind dubla si majorand diferenta, in minutul 60. Dupa opt minute, Coutinho a inscris golul de onoare al oaspetilor si a inchis meciul la scorul de 3-1.

Astfel, Leicester a obtinut victoria in primul meci de la plecarea antrenorului italian Claudio Ranieri, dar suporternii nu au uitat performanta realizata de catre tehnician, in sezonul precedent, si anume castigarea titlului de campioana a Angliei. „Multumim Ranieri pentru ca ne-ai indeplinit visul” a fost mesajul afisat de suporterii lui Leicester, care i-au scandat numele in semn de apreciere si recunostinta.

Antrenorul interimar Craig Shakespeare a adus victoria in tabara „vulpilor”, dupa cinci infrangeri consecutive in cadrul acestei competitii.

Echipele de start:

Leicester: Schmeichel – Simpson, Morgan, Huth, Fuchs – Mahrez, Drinkwater, Ndidi,

Albrighton – Okazaki, Vardy

Liverpool: Mignolet – Clyne, Matip, Lucas Leiva, Milner – Lallana, Can, Wijnaldum – Mane,

Firmino, Coutinho

Campioana Angliei a urcat pe locul 15 in clasamentul din Premier League, adunand 24 de puncte, in timp ce Liverpool are 49 de puncte si se afla pe locul 5, la 14 puncte de prima clasata, Chelsea.