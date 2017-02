Inaintea meciului decisiv pentru calificarea in play-off, Craiova si-a scos din lot trei dintre vedete!

CSU Craiova se afla in fata unui meci capital cu Gaz Metan, unde mediesenii au nevoie de minimum un punct pentru a se califica. Oltenii insa au luat o decizie neasteptata si si-au exclus din lot trei dintre vedete.



Acka, Rocha si Madson au fost trimisi la echipa secunda, unde se vor intalni cu Kay, anunta TV Digi Sport. Motivul invocat de oficialii olteni este faptul ca cei trei nu au vrut sa-si prelungeasca intelegerile care le expira in vara.

Totodata, oltenii sustin ca cei trei fotbalisti fac si o atmosfera proasta in cadrul echipei, confom sursei citate. De altfel, fiecare dintre acestia au avut probleme de-a lungul timpului la CSU.

Acka i-a spus lui Multescu ca nu se simte in stare sa joace in meciul cu FC Voluntari, la fel a facut si cu Dinamo. Rocha s-a certat cu Multescu dupa partida cu formatia alb-rosie, invocand faptul ca a fost introdus prea tarziu in teren. Iar cel de-al treilea, Madson, ar fi avut o iesire nervoasa la un antrenament.

24 de jocuri in Liga 1 si 5 goluri a bifat Rocha (mijlocas/24 de ani) in acest sezon de Liga 1. A ajuns la Craiova in sezonul 2014-2015

22 de partide a strans Acka (fundas/26 de ani) in acest sezon de Liga 1. E la Craiova din sezonul 2014-2015

8 meciuri are Madson (fundas/25 de ani) pentru CSU in acest sezon de Liga 1. El joaca la olteni din sezonul 2014-2015