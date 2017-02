Vasile Miriuta a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul de luni, in care echipa sa a invins la Iasi in ultimul minut al prelungirilor.

„Am simtit un nod in gat, mi-a venit sa plang. Dupa ce am avut 12 ocazii clare, am simtit ca nu mai am aer.

Depide numai de noi, suntem la mana noastra. Important este sa ramanem in play-off si dupa vedem ce va fi. Oricare dintre echipele care intra pot trage la titlu.

Am fost injurat din minutul 1 pana in minutul 90. Mi s-au aratat niste gesturi obscene si niste injuraturi de nu-mi venea sa cred. Asa injuraturi ca la Iasi n-am mai auzit. Nici n-am intrat cu echipa pe teren si am fost injurat ca la usa cortului.

Din cate stiu eu, zilele astea se rezolva treaba cu insolventa. Mai sunt niste acte de semnat.”, a declarat Vasile Miriuta, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.