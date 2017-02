Marcel Popescu, fostul presedinte al clubului Dinamo, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre modernizarea stadionului din Stefan cel Mare.

„Sunt niste probleme juridice. Problema a inceput cand am inceput eu sa fac stadionul, cand am facut nocturna si urma sa marim capacitatea stadionului.

Stadionul tot timpul a fost al nostru si l-am dat in folosinta fotbalului. Nici Saftica nu a fost a lor, apoi au luat-o. Nu poti sa treci in privat ceva ce tu folosesti pentru sporturi, nu pentru un sport privat. Daca voiau sa faca imbunatatiri in stadion faceau pe banii lor, dar cu aprobarea noastra.

In Ghencea nu exista pista de atletism si de aceea acolo e mai usor de modernizat.

Modernizarea trebuie continuata de unde a ramas, dar sa aiba in vedere pista de atletism.

Trebuie sa infiintezi ceva care sa iti aduca performanta, pentru ca Clubul Sportiv Dinamo este facut pentru performanta. Cand exista deja un club ca CSM Bucuresti, de ce sa mai infiintezi echipa de handbal feminin…

Atmosfera nu este cea mai fericita nici la Dinamo si cred ca nici la Steaua. Este dezorganizat intreg sportul romanesc, nu avem antrenori si manageri.”, a declarat Marcel Popescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.