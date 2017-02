Dinamo l-a transferat pe mijlocasul moldovean Danu Spataru

Formatia din Stefan cel Mare a efectuat al doilea transfer de cand este Cosmin Contra pe banca tehnica a dinamovistilor. Dupa portarul lituanian Vytautas Cerniauskas, care a venit pentru a suplini lipsa lui Branescu, acesta fiind accidentat, „cainii” l-au convins marti, pe moldoveanul Danu Spataru sa semneze.

„FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial transferul internationalului moldovean Danu Spataru la clubul din Stefan cel Mare.

Nascut pe 24 mai 1994, Danu Spataru si-a inceput cariera la Zimbru Chisinau, a evoluat pentru toate grupele de juniori, formatia secunda si prima echipa din cadrul clubului din capitala Moldovei si a mai jucat, in prima jumatate a anului 2015, pentru Astra Giurgiu.

Noul mijlocas ofensiv al echipei din stefan cel Mare a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si a participat astazi, pe stadionul din stefan cel Mare, la prima sedinta de pregatire sub comanda antrenorului principal Cosmin Contra.

100 de meciuri si 8 goluri a adunat Danu Spataru pentru Zimbru Chisinau in prima liga a campionatului din Moldova. A câstigat, cu Zimbru Chisinau, Cupa Moldovei in 2014.

11 partide a jucat Danu Spataru la Zimbru Chisinau in tururile preliminare Europa League.

6 jocuri a evoluat Danu Spataru la Astra Giurgiu in Liga 1 Orange. A debutat pe 1 martie 2015 in meciul FC Brasov vs Astra Giurgiu 1-1 si a jucat ultima oara in Liga 1 Orange pe 18 mai 2015 in partida Universitatea Cluj vs Astra Giurgiu 0-0.

5 selectii are Danu Spataru la prima reprezentativa a Moldovei. A adunat, de asemenea, 33 de meciuri si 6 goluri pentru reprezentativele U21, U19 si U17 ale Moldovei.

21 este numarul cu care Danu Spataru va evolua la FC Dinamo Bucuresti”, se arata in comunicatul emis de catre reprezentantii clubului Dinamo.