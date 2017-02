Derby-ul Steaua – Dinamo din Cupa Ligii e meci de risc maxim!

Peste 400 de jandarmi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la meciul de fotbal dintre Steaua și Dinamo, din cadrul Cupei Ligii, care va avea loc miercuri, 1 martie, pe stadionul „Arena Nationala” din Capitala, incepand cu ora 20:00.



Conform Planului de masuri stabilit de catre organizator si reprezentantii fortelor de ordine, accesul suporterilor echipei FC Dinamo Bucuresti se va face doar prin intrarea situata pe Bulevardul Pierre de Coubertin, in timp ce intrarile din Bulevardul Basarabia si Strada Maior Coravu vor fi rezervate suporterilor echipei FCSB”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti (DGJMB) transmis marti AGERPRES.

Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 18:00, doar pe baza de bilete sau invitatii. Jandarmeria Capitalei recomanda spectatorilor sa vina din timp la stadion, incepand cu ora deschiderii portilor de acces si sa nu se implice in incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice.

„Jandarmeria Capitalei informeaza suporterii ca legislatia in vigoare interzice persoanelor fizice detinerea, folosirea sau efectuarea oricaror operatiuni cu materiale pirotehnice asadar, spectatorii nu au voie sa introduca in stadion astfel de obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva”, informeaza un comunicat al Jandarmeriei.

De asemenea, este interzisa afisarea de inscriptii care incita la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta si accesul in stadion cu substante toxice, bauturi alcoolice, recipiente, corpuri contondente, cutite, pumnale ori alte asemenea obiecte.

AGERPRES