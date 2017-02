Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Cosmin Contra, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa marcheze in derby-ul cu Steaua de miercuri, din mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii, deoarece intalnesc o formatie „extraordinara” care poate intoarce rezultatul de 4-1 din tur.



„Pentru mine este primul derby Steaua — Dinamo ca antrenor si venim dupa doua victorii in campionat care sper eu sa ne dea moralul de care avem nevoie. Trebuie sa marcam gol, trebuie sa punem probleme Stelei. Sa nu uitam ca Steaua este o echipa extraordinara, cu jucatori foarte buni. Sunt sigur ca jucatorii stelisti vor incerca sa aiba maine o tresarire de orgoliu dupa criticile patronului (n.r. — Gigi Becali). Vor incerca sa marcheze cat mai repede un gol, sa revina in cursa calificarii. De aceea noi trebuie sa fim foarte atenti pe inceput de joc, sa speculam orice greseala a lor, sa incercam sa dam gol. Pentru ca avem nevoie sa dam gol in meciul de maine seara. Nu e important sa fiu eu nasul nimanui. Important este sa gestionam acest avantaj de 4-1. Sa nu intram relaxati, pentru ca Steaua e o echipa extraordinara si poate intoarce un rezultat de 4-1„, a spus tehnicianul.

El a adaugat ca este foarte important ca in randul jucatorilor sai sa nu intervina relaxarea dupa cele doua victorii din Liga I. „Voi face ceva schimbari in echipa din cauza accidentarilor, dar in general voi merge pe aceeasi linie. In niciun caz nu voi menaja jucatori. Eu tratez toate meciurile la fel, fie ca intalnim Botosani, Craiova sau Steaua. Zilele acestea am facut totul pentru ca in randul jucatorilor sa nu intervina relaxarea dupa aceste rezultate, pentru ca eu am vazut multe in fotbal. Si chiar cand ai un avantaj de 4-1, de la echipe precum Steaua poti sa ai surprize. Meciul de maine este ca o finala. Ne poate da ocazia sa ne batem pentru primul trofeu al echipei Dinamo dupa cinci ani„, a mentionat el.

Cosmin Contra asteapta ca suporterii sa umple miercuri seara tribunele Arenei Nationale. „Ma astept sa vina cat mai multi suporteri la fiecare meci, iar maine sper sa fie o atmosfera frumoasa, iar noi sa ne calificam in finala Cupei Ligii. Cand cele doua galerii sunt pe stadion s-a creat mereu o atmosfera extraordinara, o atmosfera de adevarat derby. Din pacate, in ultimul timp galeria Stelei a stat departe de aceasta echipa. Ar fi frumos ca maine sa se umple stadionul si sa vedem un spectacol desavarsit„, a mai afirmat Contra.

Pentru partida cu Steaua de miercuri, tehnicianul dinamovist nu ii va putea folosi pe accidentatii Laurentiu Branescu si Claude Dielna, ultimul urmand sa revina pe teren dupa aproximativ trei saptamani.

Dinamo intalneste, miercuri, de la ora 20:00, pe Arena Nationala, Steaua, intr-o partida contand pentru mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii. in tur, tot pe Arena Nationala, partida considerata pe teren propriu, Dinamo s-a impus cu scorul de 4-1.

AGERPRES