Cosmin Contra se pregateste de primul derby cu Steaua in calitate de antrenor al formatiei din Stefan cel Mare. Acesta a marturisit ca echipa sa poate aspira la titlu daca isi pastreaza concentrarea.

„Ma aflu in fata primului derby Dinamo – Steaua ca antrenor. Avem avantajul scorului din tur si venim dupa doua victorii care ne dau moral. Am incercat sa fac in asa fel sa nu intre relaxarea in gandul jucatorilor. Ne putem bate pentru un trofeu dupa cinci ani si e important sa fim concentrati.

In afara de Dielna si Branescu nu avem probleme de lot. Dielna va sta 3 saptamâni, dar noi vom incerca sa-l recuperam mai devreme.

Trebuie sa marcam, sa punem probleme. Laurentiu e pus la zid acum, dar cu el Steaua a avut rezultate foarte bune si merita respect. Cred ca Steaua va incerca sa-si ia revansa dupa criticile patronului.

La Steaua sunt mai multi jucatori care pot face diferenta, Alibec e doar unul dintre ei.

Din pacate, galeria Stelei a stat departe de echipa, dar sper ca la meci sa fie o atmosfera frumoasa, sa fie spectacol si in tribuna.

Cu Reghecampf n-am vorbit deloc dupa ce am revenit in tara”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.