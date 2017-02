Concordia Chiajna a disputat luni, pe teren propriu, partida impotriva formatiei Astra Giurgiu, contand pentru etapa cu numarul 25 a Ligii I, iar Dan Alexa a pierdut primul meci pe banca tehnica a formatiei ilfovene, dupa ce Astra a reusit sa invinga la diferenta de doua goluri.

„Golurile 2 si 3 au fost facute cadou de noi. Astra ne-a batut la maturitate si a avut plusul acela de valoare. Are jucatori care fac diferenta. Noi am fost naivi in anumite momente. Pana acum, am pierdut toate meciurile jucate impotriva Astrei. La Targu Mures cand eram a facut diferenta Alibec, acum au fost Budescu si Florea”, a declarat Dan Alexa, potrivit Dolce Sport.

Tiberiu Serediuc, marcatorul unicului gol al Concordiei, a marturisit ca este suparat pentru aceasta infrangere, desi au inceput mine meciul: „A fost un meci bun pentru noi, dar pacat ca am pierdut. Astra a jucat foarte bine, are jucatori de mare calitate. Sunt foarte suparat pentru aceasta infrangere, dar trebuie sa ne revenim, pentru ca avem un meci foarte important la Timisoara si trebuie sa castigam.”