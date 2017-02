CFR Cluj a disputat luni, in deplasare, partida impotriva formatiei CSM Poli Iasi, castigata cu scorul de 2-1. Antrenorul echipei clujene, Vasile Miriuta, a marturisit ca a trait din plin acest meci si a stat cu emotii dupa golul marcat de gazde.

„Ca jucator am mai trait un final atat de tensionat, dar ca antrenor, niciodata. Nici nu stiu ce sa mai zic. Trebuia sa inchidem jocul de mult. Am avut emotii mari la golul acela fantastic marcat de Cristea. Dupa doar 30 de secunde am marcat noi acel gol de trei puncte, foarte important pentru ramanerea in play-off”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Dolce Sport.

Ciprian Deac a declarat ca CFR a fost echipa mai buna de pe teren si ca merita victoria de la Iasi: „Dupa 5-6 ocazii clare ratate de noi, a venit acea faza fixa si ne-au egalat. Nu stiu daca au mai avut alte ocazii ei, dar asa e fotbalul. E bine ca am castigat in ultimul minut. Eu zic ca s-a facut dreptate, am fost echipa mai buna, echipa care a dominat acest meci. Avem echipa buna, jucam un fotbal frumos si avem dreptul de a spera la titlu.”

Ionut Larie, marcatorul primului gol, a marturisit ca a fost socat de reusita gazdelor venita in primul minut al prelungirilor, dar s-a bucurat cand dupa doar un minut, coechipierii sai au reusit sa revina: „Credeti-ma, daca puneati o camera pe mine, dupa golul lor, un minut m-am uitat numai in tribune, nu mai stiam nimic, eram foarte suparat. Cand am vazut ca ne apropiem de poarta, cand am marcat, m-am dus in cea mai mare viteza si ne-am bucurat cu totii. A fost o bucurie imensa. Suntem foarte aproape de a ne califica in play-off.”