Care sunt tarifele pentru inchirierea National Arena

Pentru a organiza un meci pe National Arena, in Liga 1, clubul organizator va plati 13.000 de euro, in timp ce pentru o partida sustinuta in Liga Campionilor se va plati 28.000 de euro, informeaza evz.ro.



In scopul echilibrarii balantei intre venituri si cheltuieli, in urma unei analize efectuate de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), s-a ajuns la concluzia ca ar fi necesara organizarea unor activitati, pe tot timpul anului, menite sa aduca venituri suplimentare in sustinerea cheltuielilor, se arata in expunerea de motive a unui proiect de hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru evenimentele care se desfasoara pe Arena Nationala.

Tarifele complete:

Meciuri din Liga 1 – 13.000 euro/eveniment

Meciuri din Cupa Ligii si Cupa Romaniei – 13.000 euro/eveniment

Meciuri ale echipei nationale – 13.000 euro/eveniment

Meciuri din UEFA Champions League – 28.000 euro/eveniment

Meciuri din UEFA Europa League – 23.000 euro/eveniment

Evenimente culturale – 18.000 euro/eveniment

Evenimente speciale, cu inchiriere inclusiv a Arenei Nationale – 30.000 euro/eveniment

Evenimente restranse, care nu implica utilizarea gazonului si spatiilor din tribune – 15 euro/mp/eveniment

Inchiriere spatii birouri si anexe pentru diverse activitati – 2,5 euro/mp/eveniment

Servicii de operare Stadion Arena Nationala – 10.000 euro/meci (eveniment)

Tarif parcare supraterana – 3 lei/ora/auto

Conferinta de vanzari si training-uri (in sala) – 100 euro/ora/sala

Evenimente sezoniere (targuri sezoniere) inclusive aprovizionare – 20 lei/mp/zi

Evenimente corporate – 500 euro/ora

Filmari private sau cu inclusiv comercial – 400 euro/ora

Tururi Stadion, grupuri de minimum 10 persoane – 10 lei/persoana/tur

Tururi Stadion inclusiv vestiare, grupuri de minimul 10 persoane – 20 lei/persoana/tur

Acces pe pista de atletism exterioara – 10 lei/persoana/ora

Abonament pista de atletism exterioara, maxim 10 sedinte – 80 lei/persoana/luna

In perioada 2011-noiembrie 2016, Arena Nationala a inregistrat o pierdere din exploatare de 40,5 milioane de euro. Acest lucru a fost cauzat si din inregistrarea unor valori minime a veniturilor, datorate in principal practicarii unei game restranse de evenimente.

National Arena a fost inaugurata in 2011, dupa o investitie de aproape 250 de milioane de euro.