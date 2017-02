Christoph Daum, selectionerul echipei nationale de fotbal, a marturisit ca nu s-a decis inca in privinta lotului pentru meciul cu Danemarca din calificarile pentru Campionatul Mondial din Rusia, dar il are in vedere pe Constantin Budescu.

Fotbalistul Astrei a dat un gol si a oferit o pasa decisiva in meciul de la Chiajna, incheiat cu victoria giurgiuvenilor la scorul de 3-1, iar selectionerul a fost prezent in tribune si l-a urmarit in actiune.

„Nu am finalizat lotul pentru meciul cu Danemarca. Avem 30 de jucatori pe lista si trebuie sa pastram 23.

Budescu a jucat foarte bine in acest sezon pentru Astra. Toata lumea stie ca este un jucator foarte important si care are o perspectiva foarte buna asupra jocului. E un jucator pe care il avem mereu in vedere”, a declarat Daum, potrivit Digi Sport.