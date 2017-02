Alexandru Tudor va fluiera in Steaua – Dinamo, primul meci din 2017!

Alexandru Tudor va arbitra returul semifinalei din Cupa Ligii, dintre Steaua si Dinamo, care va avea loc miercuri, 1 martie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. La meciul din tur Tudor a fost rezerva.



Va fi primul meci din 2017 in care cel supranumit ”Brad Pitt” va fluiera. Totodata, va fi si primul pe care Tudor il va conduce dupa implinirea varstei limita de 45 de ani, care a condus la iesirea sa de pe lista FIFA. Arbitrul bucurestean a facut insa o cerere pentru a-si continua activitatea pe plan intern, cu cel putin inca un.

Pana acum, el nu a mai arbitrat in niciun meci din 2017, intrucat, din cauza faptului ca a fost accidentat, el nu a putut sutine testele fizice alaturi de colegii sai, la inceputul lunii februarie.

Ultimul meci pe care Tudor l-a arbitrat in 2016 a fost Gaz – Dinamo, 4-0, in Liga 1, la inceputul lunii decembrie. Ultimul derby dintre cele doua mari rivale arbitrat de Tudor a fost in aprilie 2016, 1-1.