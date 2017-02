VIDEO / Manchester United, castigatoarea Cupei Angliei

Manchester United a disputat duminica, finala Cupei Angliei, impotriva formatiei Southampton, echipa la care Florin Gardos nu a fost nici macar rezerva.

Formatia lui Jose Mourinho a castigat acest trofeu pentru a cincea oara, dupa ce a invins cu scorul de 3-2. Zlatan Ibrahimovic a fost cel care a adus victoria echipei, dupa ce a marcat in minutul 87 golul decisiv.

Primul gol a fost marcat in minutul 19, tot de catre Zlatan, iar dupa 20 de minute Jesse Lingard a inscris si el, dar adversarii au redus din diferenta prin Manolo Gabbiadini, care ca introdus mingea in poarta in prelungirile primei reprize si a dus echipele la vestiare la scorul de 2-1.

Dupa pauza, acelasi Gabbiadini a inscris in minutul 48, reusind sa restabileasca egalitatea pe Wembley, dar pe finalul partidei Zlatan a reusit sa aduca trofeul echipei sale prin golul marcat.

Astfel, Jose Mourinho a castigat primul trofeul in calitate de antrenor la Manchester United.