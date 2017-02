Gabriel Tamas s-a declarat nemultumit de arbitrajul partidei de la Medias, acuzand un penalty neacordat. Stelistul se gandeste ingrijorat la soarta meciurilor din play-off, unde fiecare punct este important.

„Am avut cateva ocazii, in a doua repriza, care puteau fi tratate mai bine de atat. Am avut si un penalty in prima repriza, a fost aceeasi faza ca la Craiova, cand am facut eu penalty. Probabil arbitrul nu a vazut meciul nostru de atunci. Ne-au dezavantajat arbitrii, dar eu cand am gresit, am platit. La golul lor, Marko mi-a spus ca a fost fault.

Am avut penalty clar. E pacat, nu e frumos, nu se face asa ceva. Poate asa au fost invatati arbitrii din Romania. Trebuie sa ne gandim ca vine play-off-ul, iar fiecare punct conteaza”, a declarat Gabriel Tamas, conform Dolce Sport.