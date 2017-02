S-au stabilit etapele din play-off! Cand se vor intalni Viitorul si Steaua

Viitorul si Steaua sunt singurele echipe sigure de calificarea in play-off, iar acestea se vor intalni in etapa a IV-a si in etapa a IX-a.

Etapa 1 Play-Off (10-12.03.2017):

Locul 6 – Locul 3

Steaua – Locul 5

Viitorul – Locul 4

Etapa 2 Play-Off (17-19.03.2017):

Locul 3 – Locul 4

Locul 5 – Viitorul

Locul 6 – Steaua

Etapa 3 Play-Off (31.03-02.04.2017):

Steaua – Locul 3

Viitorul – Locul 6

Locul 4 – Locul 5

Etapa 4 (04-06.04.2017 – etapă intermediară):

Locul 3 – Locul 5

Locul 6 – Locul 4

Steaua – Viitorul

Etapa 5 (07-09.04.2017):

Viitorul – Locul 3

Locul 4 – Steaua

Locul 5 – Locul 6

Etapa 6 (14-16.04.2017):

Locul 3 – Locul 6

Locul 5 – Steaua

Locul 4 – Viitorul

Etapa 7 (21-23.04.2017):

Locul 4 – Locul 3

Viitorul – Locul 5

Steaua – Locul 6

Etapa 8 (28-30.04.2017):

Locul 3 – Steaua

Locul 6 – Viitorul

Locul 5 – Locul 4

Etapa 9 (05-07.05.2017):

Locul 5 – Locul 3

Locul 4 – Locul 6

Viitorul – Steaua

Etapa 10 (12-14.05.2017):

Locul 3 – Viitorul

Steaua – Locul 4

Locul 6 – Locul 5