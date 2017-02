PSG a marcat cinci goluri in meciul cu Marseille din campionat!

PSG a disputat duminica, in deplasare, partida impotriva celor de la Olympique Marseille, contand pentru etapa cu numarul 27 din Ligue 1.

Formatia lui Rudi Garcia a invins cu scorul de 5-1 si stationeaza pe locul al doilea in clasamentul primei ligi franceze, la trei puncte de liderul AS Monaco.

Unicul gol al celor de la Marseille a fost inscris in minutul 70, de catre Fanni, la scorul de 4-0. Pentru PSG au marcat Marquinhos ‘6, Cavani ’16, Lucas ’50, Draxler ’61 si Matuidi ’72.

In Ligue 1, AS Monaco este pe primul loc cu 62 de puncte, urmata de PSG si Nice, cu cate 59 de puncte, in timp ce Marseille este pe locul 7, cu 39 de puncte.