Mircea Rednic, inca o infrangere in campionatul belgian

Mouscron, formatia antrenata de catre Mircea Rednic, a disputat in deplasare, partida impotriva formatiei KAA Gent, contant pentru etapa cu numarul 28 a primei ligi belgiene.

Elevii lui Rednic au pierdut cu scorul de 3-1 si se afla pe ultimul loc in clasament, cu doar 18 puncte.

Pentru Mouscron a inscris Stojanovici in minutul 82, la scorul de 3-0. Adversarii au reusit sa inscrie prin Kalu ‘7, Kubo ’30 si Perbet ’52 (penalty).

In etapele anterioare, formatia antrenata de Mircea Rednic, a pierdut in fata celor de la Genk, cu scorul de 1-0, in fata celor de la Oostede, cu scorul de 2-1, si a fost invinsa cu acelasi scor de catre Waasland-Beveren.