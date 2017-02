Gaz Metan Medias a terminat la egalitate partida disputata pe teren propriu impotriva Stelei, scor 1-1, iar antrenorul Cristi Pustai a marturisit ca Steaua este o echipa puternica, dar nu ar fi fost nicio surpriza ca elevii sai sa o invinga.

„Nu iti permiti luxul sa ratezi atatea ocazii cum am ratat noi. Au marcat repede, pe contraatac si e greu sa alergi dupa egalare. In repriza secunda, am presat, am riscat totul, nu mai aveam ce pierde, doar de castigat, dar a fost greu. Un rezultat care nu ajuta nicio echipa. Sa zicem ca Steaua se aproprie de Viitorul si noi am mai luat un punct. Am ratat prea mute sanse, din pacate. Puteam sa avem acum 41 de puncte, dar a fost si acea depunctare, care ne-a dezavantajat. Vedem ce va fi, Steaua are o echipa foarte puternica, dar la Medias s-a clatinat. Dupa joc, nu era o surpriza sa piarda”, a declarat Cristi Pustai.

Sikorski, marcatorul golului mediesenilor, s-a declarat suparat ca echipa sa nu a reusit sa mai marcheze, avand in vedere numeroasele ocazii irosite.

„Am luat un punct, este bine. Cand ne uitam la sansele pe care le-am avut in aceasta seara, e trist ca nu am marcat al doilea sau al treilea gol. Trebuie sa ne pregatim acum, pentru urmatorul meci, ultimul meci, practic, si speram sa luam cele trei puncte. Sunt suparat ca nu am mai marcat, pentru ca am mai avut ocazii”, a declarat Sikorski.

Eric nu a putut rezita pana la finalul partidei, solicitand sa fie schimbat si a marturisit si el ca formatia sa merita victoria.

„Am dat tot ce-am putut. Din pacate, nu am putut sa rezist pana la finalul meciului. Am tras de mine cat am putut. Am un contract la Medias si fac ce imi spune antrenorul. Sunt suparat ca nu am obtinut victoria, desi puteam”, a declarat si Eric Pereira, potrivit Dolce Sport.