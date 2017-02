Partida dintre Pandurii si Dinamo, programata in ultima etapa a sezonului regulat, se va disputa la aceeasi ora precum cea dintre Craiova si Gaz Metan, iar oltenii si gorjenii au ca teren oficial cel de la Severin, astfel ca formatia lui Flavius Stoican trebuie sa joace pe un alt stadion.



Stadionul de rezerva al gorjenilor este Cluj Arena, insa, pe acesta nu se poate disputa meciul, gazonul fiind protejan pentru meciul Romaniei cu Danemarca. A aparut in discutie, ca partida dintre Pandurii si Dinamo sa se dispute pe Arena Nationala, insa, Marin Condescu nu este de acord si i-a in calcul stadionul de la Medias.

„Ne omoram cu ultima etapa pentru ca se aglomereaza lucrurile. Noi avem al doilea stadion la U Cluj, dar e inchis pentru meciul nationalei. Craiova are al doilea stadion la Severin si daca jucam si unii si altii la aceeasi ora… Este o varianta, sa vedem daca accepta si Dinamo, la Medias. Trebuie sa informam si Liga. Am trimis acum cerere celor de la Medias sa ne trimita cheltuielile si dupa ce aflam cat ne costa, vedem ce facem. Trebuie sa se accepte varianta Medias si lucrurile sunt in regula. Este exclus sa jucam in Bucuresti. Daca nu se va vrea in niciun fel, atunci va trebui Craiova sa schimbe stadionul si noi sa jucam la Severin.

Pornim cu sansa a doua in meciul cu Dinamo. Pentru noi sperantele sunt ca pana sambata sa-i rezolvam pe Elton si cu Erico si am imbunatati linia de fund si la inchidere. Cu extracomunitarii e putin mai greu si dureaza pana se rezolva problemele. Ei nu au lipsit de la pregatire si speram ca pana vineri sa avem toate documentele necesare. Din punct de vedere financiar suntem la zi. Stadionul merge bine, cred ca va fi gata in termen. Sportiv, sunt convins ca nu vom retrograda. Va asigur ca vom fi in prima divizie si sezonul viitor”, a declarat Marin Condescu, potrivit Digi Sport.