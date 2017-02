LIVETEXT / Concordia – Astra 0-0. Victoria este vitala pentru campioana!

Concordia Chiajna va disputa luni, de la ora 18:00, partida de pe teren propriu, impotriva campioanei Astra Giurgiu, contand pentru etapa cu numarul 25 a Ligii I.

Formatia lui Dan Alexa se afla pe locul 11 in clasamentul Ligii I, cu 24 de puncte, in timp ce Astra se situeaza pe locul 7, cu 35 de puncte.

In cazul in care ilfovenii vor reusi surpriza etapei, acestia vor urca un loc in clasament si se vor distanta de zona retrogradabila. Daca elevii lui Sumudica vor invinge la Chiajna, Astra o va egala la puncte pe Dinamo, formatia de pe locul 5 in clasament.

In meciul din tur, intâlnirea dintre cele doua echipe s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, la Giurgiu. Pentru ilfoveni a marcat Marian Cristescu din penalty, in minutul 44, iar pentru Astra a inscrie Daniel Niculae in minutul 84.

Echipele de start:

Concordia Chiajna: Bălgrădean – Bărboianu, Dobrosavlevici, Melinte, Popescu – Albu, Costin – Serediuc, Herea, Cristescu – Ciobanu

Rezerve: Drăghia, Răducanu, Pena, Munteanu, Bejan, Răsdan, Fota

Astra Giurgiu: Lung – Stan, Săpunaru, Fabricio, Morais – Seto, Lovin – Ioniță, Budescu, Teixeira – Niculae

Rezerve: Ivanov, Geraldo, Pițian, Buș, Florea, Boubacar, Alves