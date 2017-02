Laurentiu Reghecampf a vorbit dupa partida de la Medias, incheiata la egalitate, scor 1-1, marturisind ca este ingrijorat de evolutia echipei sale. Tehnicianul este increzator ca toate problemele se vor rezolva.

„Este ingrijorator, pentru ca in repriza a doua am intrat cu doi jucatori noi, veniti de pe banca, iar eu ar fi trebuit sa aduca un plus. E foarte grav, luam goluri din faze fixe. In plus, am avut penalty clar in prima repriza. Jucatorii fac preluari si atingeri in plus, ceea ce nu-mi convine. in special Sulley, care avea un cartonas galben si mi-a fost teama sa nu il ia si pe al doilea. L-am scos pe Gnohere imediat dupa pauza, pentru ca asa e planul nostru, sa joace din ce in ce mai mult, 50-60 de minute.

In plus, jucatorii care vin de pe banca trebuie sa se incalzeasca asa cum trebuie. Boldrin nu era pregatit la pauza. O sa am o discutie cu ei, pentru ca ar trebui cand stau pe banca sa fie cu aparatori, cu ghete in picioare, sa fie pregatiti sa intre in teren. Mai ales ca au avut 15 minute la dispozitie, toata pauza. Sunt lucruri care tin cu noi, dar o sa le rezolvam pe toate”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.