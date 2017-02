Harlem Gnohere a oferit pasa de gol pentru reusita lui Alibec din meciul contra celor de la Gaz Metan Medias, incheiat la egalitate, scor 1-1.

Totusi, francezul nu este multumit de rezultat, considerand ca echipa sa trebuia sa obtina mai mult decat un punct din aceasta partida: „E putin un punct, noi de fapt am pierdut doua puncte. Am ratat sansa in acest moment de a ne apropia de primul loc, deci nu sunt multumit. Nu am facut toata pregatirea impreuna cu Denis, eu nu eram la suta la suta pe timpul cantonamentelor, eram accidentat, dar azi totul e bine. I-am dat pasa de gol, deci totul este bine.

Trebuie sa fim campioni la finele sezonului, asa ca e normal ca domnul Becali sa fie suparat pentru ca era obligatoriu sa fi luat trei puncte acum. Nu sunt ingrijorat, inca sunt suficiente meciuri in play-off, unde punctele se impart, asa ca vom avea posibilitatea sa recuperam.”

Gnohere este de parere ca in meciul impotriva formatiei din Stefan cel Mare, din cadrul Cupei Ligii, Steaua trebuie sa faca tot ce ii sta in putinta pentru a se califica, chiar daca meciul, spune el, este unul dificil: „Nu sunt sigur daca e o revansa cu Dinamo, dar e un meci dificil. In fotbal, orice e posibil. Ar trebui ca noi sa fim suta la suta si sa facem tot ce trebuie ca sa ne calificam. Nu e un meci special cel cu Dinamo, sunt doar fostii mei colegi, dar nu e treaba mea, ar fi bine sa castigam.

Nu stiu daca Dinamo va fi alaturi de Steaua in play-off, mai sunt doua meciuri . Astra are unul mai putin, dar daca Dinamo va ajunge, ar fi un lucru bun pentru Bucuresti.”

„Bizonul” considera ca atmosfera de la meciul din Cupa Ligii impotriva fostei sale formatii, Dinamo Bucuresti, va fi una placuta si nu ia in calcul un comportament posibil necivilizat al suporterilor, la adresa lui.

„Nu sunt singurul jucator care a schimbat clubul, nu stiu daca publicul va fi ostil, deci ma astept la o atmosfera calda din partea suporterilor lui Dinamo. Acesta este fotbalul, e vorba de 90 de minute sau mai mult, asa ca o sa vedem ce se intampla la final. Nu stiu daca o sa ma bucur daca marchez, dar daca o sa marchez, acesta este fotbalul. Cat despre fostii mei colegi, am vorbit saptamana trecuta doar cu Palic, el e unul din fostii colegi cu care vorbesc cel mai des, e super”, a declarat Gnohere, conform Digi Sport.