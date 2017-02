La ultima interventie avuta la Sport Total FM, Leonard Doroftei a declarat ca s-a trezit cu un proces intentat de MTS si actuala conducere a federatiei, prin care se cere returnarea unor fonduri acolcate de catre MTS in perioada 2012-2015, exact mandatul in care „Mosul” a ocupat postul de presedinte al FR Box.



„Nu am primit inca materialul, maine o sa merg la federatie. Ne-a ajuns si noua solicitarea de la Politie. Este vorba despre anii din spate, despre modul cum nu am mai reusit sa primim finantare de la MTS, din cauza unor datorii ale federatiei la MTS si la bugetul de stat.

Iar lucrurile astea au fost luate in etape si analizate. Este vorba despre oamenii care au gestionat fondurile federatiei, contabili, secretar general etc. Dar eu chiar nu stiam despre asta, de la Doroftei stiu si eu. Este vorba despre o sesizare, o reclamatie a MTS-ului catre cesti oameni care au gestionat in trecut fondurile federatiei.

Leonard Dortoftei stie cel mai bine ce a facut sau ce a dorit sa faca. Doru si-a dorit intotdeauna sa evoluam, sa fim profesionisti in adevaratul sens al cuvantului, dar nu s-a reusit asta, iar astazi ne aflam in situatia in care ne aflam din cauza unor greseli facute in trecut.

Problema este mai grava. Suma era mult mai mare de 200.000 de euro, suma care s-a vehiculat la acea vreme. 16 procese erau la vremea respectiva, printre care returnari de sume in urma organizarii Galei Bute catre fostii sponsori. Pe langa asta, fostul presedinte a solicitat o suma consistenta, bani cu care imprumutase federatia in decursul timpului. Neavand buget, aceste datorii s-au acumulat …

Voi avea o discutie cu MTS-ul, maine, si vom cunoaste mai bine care este situatia in care se gaseste federatia.

In niciun document care a fost elaborat, in 2015, de catre Corpul de Contral al MTS nu s-a mentionat ca a fost vorba de frauda sau ceva de genul. Toate problemele au aparut in urma necheltuirii banilor in raportul cu cererea de finantare, iar acei bani care au fost folositi altfel, dar tot in interiorul federatiei, inca din 2012, ni s-a cerut sa-i inapoiem. Daca federatia trebuie sa returneze acei bani ne vom conforma, dar vom cere sa ii dam esalonat.”, a declarat presedintele FR Box, Vasile Catea, in cadrul emisunii „Trafic sport”.