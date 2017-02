Danut Lupu a schimbat prefixul, implinind varsta de 50 de ani, si a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, marturisind ca se simte ca la 25 de ani. Oficialul clubului Dinamo a vorbit si despre situatia de la echipa si despre calificarea in play-off.

„Ma simt ca la 25 de ani. Campionatul Mondial din ’90 este cel mai frumos moment din cariera mea.

In ultimele doua meciuri am avut sansa, am avut si putin noroc, dar face parte din fotbal. Noi incercam sa castigam cele trei puncte cu Pandurii si ne intereseaza mai putin cine va fi sub noi. Oricare din cele sase echipe are dreptul sa se gandeasca la titlu, pentru ca se poate intampla orice.

Nu sunt nici eu de acord cu injumatatirea punctelor, dar daca asa s-a stabilit… E un campionat in care s-au pierdut foarte multe puncte cu echipele mai slabe. Noi am castigat meciurile mai grele, cu Steaua de exemplu.

E important si meciul de miercuri, din Cupa Ligii. Daca ne vom califica, vom avea un moral bun si ne vom califica si la Pandurii.

Avem un lot valoros, important e ca jucatorii sa inteleaga importanta acestui club.

Nu e avantajos financiar sa jucam pe Arena Nationala, e chiria foarte mare. „, a declarat Danut Lupu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.